V. Guimarães confirma encaixe de Rochinha e mais-valia futura

Rochinha já é jogador do Sporting

Avançado foi oficializado no Sporting

Rochinha assinou pelo Sporting até 2026 e deixou nas arcas do V. Guimarães uma soma de dois milhões de euros, confirmou o clube minhoto que fica ainda com uma percentagem de mais-valia futura.

Comunicado do V. Guimarães:

"A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sporting CP para a transferência do jogador Rochinha, pelo valor de 2.000.000€, com o Vitória a manter 10% da mais valia de uma futura venda.

O extremo de 27 anos chegou ao Vitória em janeiro de 2019, proveniente do Boavista FC, depois de ter passado por Standard Liége e Bolton Wanderers enquanto profissional. Natural de Espinho, Rochinha começou a sua formação no FC Porto, seguindo-se passagens no CD Feirense, Boavista FC e SL Benfica.

Ao serviço do Vitória Sport Clube, Rochinha fez 122 jogos e marcou 19 golos, envergando a braçadeira de capitão desde a época passada.

O Vitória deseja a Rochinha as maiores felicidades para esta etapa da sua carreira."