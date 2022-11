V. Guimarães derrotou o Famalicão na ronda 11 do campeonato

A melhor versão dos minhotos manifestou-se no mês passado, com três triunfos e um empate no campeonato.

O Vitória de Guimarães arrancou forte e despediu-se em grande do mês passado.

Um empate e três triunfos consecutivos refletiram a melhor versão da equipa comandada por Moreno Teixeira, sendo necessário olhar para o topo da classificação para encontrar um desempenho análogo no campeonato.