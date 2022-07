V. Guimarães: clube italiano tenta contratar André Amaro

Clube italiano já apresentou uma proposta pelo central, mas não convenceu o Vitória.

Em busca de jovens promissores, o Spezia aposta na contratação do central André Amaro. Há algum tempo que o clube italiano, da Serie A, encetou conversações com o Vitória de Guimarães e até já apresentou uma proposta de cerca de dois milhões de euros para a compra do passe, mas não convenceu a sociedade desportiva dos minhotos, que teria a possibilidade de manter 20 por cento dos direitos económicos do jogador de 19 anos. A recusa do Vitória não representou, porém, um ponto final nas negociações: o Spezia não desistiu do defesa português natural de Coimbra e prometeu condimentar um pouco mais a oferta, pelo que a transferência para Itália ainda poderá verificar-se.

Se assim for, abrirá uma vaga no centro da defesa do Vitória, tudo apontando para que essa seja preenchida pelo ganês Maxwell Woledzi (ex-Nordsjaelland), inicialmente riscado por Pepa para o estágio que decorre em Melgaço e posteriormente repescado - ainda anteontem foi utilizado no jogo com o Trofense. Até lá, a sociedade desportiva deverá recrutar um extremo de modo a compensar a recente transferência de Rochinha para o Sporting.