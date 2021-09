V. Guimarães celebra 99 anos: "Esta paixão está cada vez mais viva na cidade"

Declarações do presidente Miguel Pinto Lisboa na apresentação das comemorações do Centenário do Vitória Sport Clube

O Vitória de Guimarães celebra esta quarta-feira o 99.º aniversário, oportunidade para o presidente Miguel Pinto Lisboa apresentar as comemorações do Centenário do Vitória Sport Clube, no Paço dos Duques de Bragança.

Passado e futuro: "Nesta cerimónia, celebramos o passado e projetamos o futuro do nosso clube. A minha mensagem é para todos os associados do clube: esta paixão está cada vez mais viva na cidade. Em dia de aniversário, o Vitória é de todos aqueles que pensaram e construíram um clube que, em 99 anos, não tem igual. Penso também no Neno, sempre atento a todos os detalhes nestes eventos e zeloso para que tudo corresse bem".

Momento coletivo: "No Vitória todos somos importantes e especiais, mas sei que os vitorianos percebem e concordam que, num dia como este, o clube distinga e homenageie aqueles que mantêm uma relação umbilical com o Vitória por décadas nesta história coletiva. Conhecer e compreender o nosso passado é essencial para o compromisso com o nosso presente e para projetarmos o futuro. O centenário do Vitória tem de contribuir para que conheçamos a nossa história e para a transmitir a todas as gerações mais novas. O centenário do Vitória tem de ser visto como um momento coletivo em que compreender mos e onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir".

História: "É um marco histórico que deve merecer o entusiasmo e a participação de todos aqueles que vivem este clube, mas também a dignidade institucional, traduzida numa comissão que a direção entendeu ser representativa do universo associativo do nosso clube. Queremos fazer com que o centenário projete um ciclo dourado, para que os próximos 100 anos sejam ainda mais ricos do que os primeiros 100".