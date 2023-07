Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Plantel vitoriano praticou ioga, numa sessão promovida por Cássia Rodrigues.

O V. Guimarães iniciou esta segunda-feira um estágio no Algarve e o dia começou com uma sessão de ioga, que visa promover o "equilíbrio entre a mente e o corpo dos profissionais" da equipa vitoriana. O processo vai repetir-se todos os dias até domingo, de manhã e ao início da noite, e as aulas serão dadas por Cássia Rodrigues.

"As sessões de ioga que ministro a esta equipa são um pouco diferentes das sessões convencionais de ioga. São adaptadas a jogadores de futebol. O objetivo é prevenir lesões, dando-lhes maior mobilidade e flexibilidade. Por outro lado, trabalho com eles a concentração e a ansiedade através da respiração, sabendo-se que também é importante dormir bem", afirmou a profissional.