V. Guimarães anuncia renovação de contrato com André André

Fotografia: Site oficial do V. Guimarães

André André ao lado do presidente Pinto Lisboa

Médio internacional português fica agora ligado ao clube minhoto até 2024.

André André renovou contrato com o V. Guimarães, válido agora até 2024, informou esta sexta-feira o clube minhoto. No vínculo entre as duas partes existe ainda a opção por mais um ano.

O médio de 31 anos, internacional português em quatro ocasiões, está na sexta temporada ao serviço do clube de Guimarães, não consecutivas, totalizando 162 jogos e 35 golos. André André é, de resto, o jogador no ativo com mais partidas pelo clube.

Com formação quase toda ela feita no Varzim, onde também jogou como sénior, André André regista passagens por Deportivo (Espanha) e FC Porto, onde esteve três épocas entre a primeira e a atual passagem por Guimarães, iniciada em 2018/19.

O capitão vitoriano tem sido um dos destaques da equipa esta temporada, com seis golos em 24 partidas realizadas até ao momento.