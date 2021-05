V. Guimarães anuncia recurso às decisões do Conselho de Disciplina e da APCVD

O clube vimaranense já tinha sido punido em 4 de maio deste ano com três jogos à porta fechada e 53.550 euros de multa, pelos incidentes com Marega. O Vitória de Guimarães anunciou no mesmo dia o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.

O V. Guimarães vai recorrer e solicitar efeito suspensivo das decisões do Conselho de Disciplina da FPF que puniu o clube com um jogo à porta fechada (multa de cinco mil euros) e da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) , que sancionou o Vitória com dois jogos à porta fechada que terão de ser cumpridos após o regresso do público aos estádios. O castigo aplicado pelo CD surgiu ainda na sequência do episódio de insultos racistas a Marega no jogo com o FC Porto, em fevereiro de 2020.

Em causa está o facto de não ter sido facultado o som das gravações captadas pelo sistema de videovigilância do Estádio D. Afonso Henriques. A SAD já tinha sido punida com três desafios à porta fechada e multa de 53.550 euros e, além do primeiro, frente ao Famalicão, que já cumpriu, e do que vai cumprir esta quarta-feira, com o Benfica, terá mais dois à porta fechada na próxima época.

A decisão sancionatória da APCVD é relativa a factos ocorridos nos jogos com o Braga, a 19 de novembro de 2019, e com o Benfica, a 4 de janeiro de 2020, que determinou a aplicação de uma coima no valor de 13 mil euros e dois jogos à porta fechada.