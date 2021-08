V. Guimarães anuncia prolongamento de contrato com André Almeida

André Almeida e o presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa

Médio de 21 anos esteve este verão próximo de transferir-se para o FC Porto.

André Almeida prolongou esta sexta-feira o contrato com o V. Guimarães. O médio de 21 anos estendeu por mais uma temporada, até 2023, com mais uma temporada de opção. O vínculo com a equipa em que se encontra há 16 anos, ou seja, desde criança.

"Esta renovação é o culminar de muitos anos de trabalho aqui no Vitória. É um sinal de confiança e também de maior responsabilidade. Estou muito feliz, como é óbvio. É um clube muito especial para mim, é a cidade onde eu nasci. Vou dar sempre o meu melhor, como tenho vindo a fazer até aqui, para dar bons resultados e vitórias aos vitorianos. Ambas as partes queriam chegar a um acordo, eu estou muito feliz por renovar e como disse, espero contribuir dentro de campo", disse o jogador em entrevista ao site da equipa.

O médio este ano esteve muito próximo de uma transferência para o FC Porto. Porém, as negociações não avançaram. No V. Guimarães, o jogador já soma 50 jogos e três golos. Ele aproveitou o momento para exaltar a formação da sua equipa.

"Este meu percurso é um bom exemplo para os jogadores que estão na formação. Espero que os faça acreditar que é possível chegar à equipa principal do Vitória, pois o clube dá-nos essas condições. A formação no Vitória tem muita qualidade, e acho que o futuro do futebol é essa aposta na formação. Acho que o jogador português, em termos de qualidade, é o mais dotado", afirmou.

"Nós, jogadores jovens, queremos ter a nossa oportunidade, queremos ser uma aposta do clube e o Vitória está-nos a dar essa oportunidade, o que é muito bom. Quero continuar a evoluir, trabalhar muito, diariamente, sou um jogador ambicioso, gosto de melhorar nas pequenas coisas e vou dar sempre o meu melhor para trazer conquistas para os vitorianos", acrescentou André.