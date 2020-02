V. Guimarães anuncia contratação de lateral do Fluminense

Jogador brasileiro reforça defesa do Vitória de Guimarães, que esta tarde viu Rafa Soares mudar-se para o Eibar

O Vitória de Guimarães contratou o lateral-esquerdo Matheus Mascarenhas, brasileiro que alinhava no Fluminense. O defesa ingressa no plantel treinado por Ivo Vieira com vista a colmatar a saída de Rafa Soares para o Eibar, de Espanha

"A Vitória SC, Futebol SAD chegou a acordo com o Fluminense para o empréstimo do sul-americano de 21 anos. O empréstimo sem custos termina no final da próxima temporada (20/21), sendo que clube vitoriano fica com a opção de compra dos direitos económicos do jogador por 1 milhão de euros", pode ler-se no comunicado no site do clube minhoto.

O lateral esquerdo Mascarenhas reforçou hoje o Vitória de Guimarães até ao final da época 2020/21, por empréstimo dos brasileiros do Fluminense, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol no seu sítio oficial.

Mascarenhas juntou-se a Florent como opção para o lado esquerdo da defesa do plantel treinado por Ivo Vieira, no mesmo dia em que Rafa Soares, também lateral esquerdo, foi emprestado pelos vitorianos ao Eibar, 15.º classificado da I Liga espanhola.

Formado no Fluminense, a equipa 'tricolor' do Rio de Janeiro, o jogador estreou-se no I Liga brasileira em junho de 2017, num dérbi com o Flamengo (2-2) e, depois dos empréstimos ao Botafogo de Ribeirão Preto e ao Atlético Goianiense em 2018, regressou ao clube de origem no ano passado, tendo cumprido oito jogos oficiais.

Mascarenhas é o terceiro reforço do Vitória de Guimarães no mercado de transferências de inverno que hoje encerra, depois de oficializados o defesa central Easah Suliman, oriundo dos ingleses do Aston Villa, e o extremo Abou Ouattara, contratado aos franceses do Lille.