V. Guimarães: André André renasce e ajuda equipa a crescer

Utilização do experiente médio no onze coincide com a melhor fase da equipa: cinco jogos sem perder. Estreou-se a marcar esta época, em Canelas, para a Taça de Portugal. Continuando a ser o motor da máquina idealizada por Moreno, o médio cumprirá o jogo 200 de rei ao peito, em novembro, na visita ao Sporting, curiosamente o rival que apadrinhou a sua estreia no Vitória.

A melhor fase do Vitória de Guimarães desta temporada - cinco jogos sem perder - coincide com o crescimento substancial de André André.

Titular nos últimos cinco jogos, o médio de 33 anos voltou a ser capitão de equipa no último sábado, em Canelas, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, jogo que terminou com o triunfo do Vitória por 3-1 e no qual saiu ao intervalo depois de ter inaugurado o marcador, aos 23 minutos, na conversão de um penálti - a última vez que faturara pela equipa minhota fora a 27 de outubro do ano passado, no empate caseiro com o Benfica para a Taça da Liga que terminou empatado a três golos - e de ter tido participação direta nos dois golos apontados pelo escocês Mikey Johnston.

Após os 45 minutos em que foi utilizado no encontro com o Canelas 2010, da Liga 3, o experiente médio fará, depois de amanhã, na receção ao Boavista, o sétimo jogo esta temporada. Será, também, o 198.º de rei ao peito, fixando-se como o 17.º jogador da lista de mais utilizados da história do clube vitoriano - liderada por N" Dinga, com 335 jogos -, ultrapassando, assim, Rebelo, Francisco Rodrigues e Silveira, que somaram 197.

Continuando a ser um dos motores da equipa, André André atingirá frente ao Sporting, em Alvalade, a 5 de novembro, o jogo 200 pelo Vitória.

Foi, curiosamente, contra a equipa leonina que o jogador se estreou pelo Vitória de Guimarães a 19 de agosto de 2012, em partida realizada no Estádio D. Afonso Henriques e que terminou sem golos.

O jogador de 33 anos, que foi reintegrado no plantel principal do Vitória no princípio de agosto - após o empréstimo, aos árabes do Al-Ittihad Jeddah de janeiro até ao final da época passada -, ficará, nessa altura, a 17 jogos de igualar o número de jogos efetuados por Moreno.

Após a reincorporação no plantel do quatro vezes internacional - a última vez que representou Portugal foi a 17 de novembro de 2015, num particular no Luxemburgo, onde marcou um golo -, o então central e agora treinador da equipa vitoriana explicou que André André "representa muito para o clube, pelo passado, presente e pelo que pode dar no futuro". E, para já, os resultados da equipa vitoriana estão a dar-lhe razão.