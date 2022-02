V. Guimarães: a escolha da candidatura de António Miguel Cardoso para diretor desportivo

A lista liderada por António Miguel Cardoso para as eleições do Vitória de Guimarães, "Mais Vitória", anunciou esta quarta-feira a escolha para diretor desportivo, caso vença o ato eleitoral. Trata-se Diogo Boa Alma, que anteriormente assumiu o mesmo cargo no Santa Clara. As eleições estão agendadas para 5 de março. Veja o vídeo.

Veja o comunicado da lista A na íntegra:

"António Miguel Cardoso anunciou hoje que Diogo Boa Alma será o seu diretor desportivo se vencer as eleições que decorrem no dia 5 de março.

Diogo Boa Alma é licenciado em Direito e Pós-graduado em Direito do Desportivo, além de possuir uma licenciatura em administração e gestão desportiva.

Abraçou, no seu último trabalho, o cargo de diretor desportivo do Santa Clara entre janeiro 2016 e junho 2021 tendo alcançado a subida a I Liga em 2017/18 e depois as 3 melhores pontuações e classificações da história do clube na I liga, culminando com o histórico 6º lugar em 2020/21 e consequente apuramento para a primeira edição da Conference League.

António Miguel Cardoso reforça que "a aposta em Diogo Boa Alma é o corolário lógico de todo um projeto que tem para o Vitória, e que espero ver sufragado pelos associados no dia 5. Os apoios que temos sentido quer na rua, quer nas sessões de esclarecimento que temos realizado, são o sinal de que os vitorianos estão com a lista A, "Mais Vitória""