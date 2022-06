Uma viagem às origens de Jota Silva: "Ficava chateado se fizesse qualquer coisa menos bem"

Jota Silva, que assinou até 2025, começou a jogar nos infantis do Sousense, onde foi orientado por Bertinho e Cesário Ferreira, que acreditam no êxito neste grande desafio. O JOGO viajou até às origens futebolísticas do extremo, de 22 anos, no Sousense. Começou como lateral e depois dos juvenis passou para ponta-de-lança por ser "muito forte no jogo aéreo".

Jota Silva, extremo que no início deste mês assinou um contrato com o V. Guimarães válido até 2025, começou a carreira nos infantis do Sousense. Natural de Melres (Gondomar), jogava na rua e pela mão do pai, Manuel Silva, que trabalha nas Águas de Gondomar com os então treinadores dos infantis, foi experimentar e, recorda Bertinho, o técnico principal, "gostou daquilo e ficou".

"Era um miúdo irreverente, tinha uma atitude que não era normal naquela idade. Por vezes, os colegas entravam na brincadeira durante o treino, mas o Jota levava tudo muito a sério, fosse parte física ou técnica. Qualquer coisa que fizesse menos bem ficava chateado com ele próprio", conta a O JOGO o treinador de 54 anos que o orientou entre 2010 e 2015, dos infantis até ao primeiro ano de juvenis.