Uma torre de controlo chamada Tounkara e com o jogo da Luz na mira

Tounkara com a camisola do V. Guimarães

Francês será, provavelmente, titular pela quarta vez na Liga. Com ele de início o Vitória nunca perdeu, nem sofreu golos. Já viveu emoções fortes como suplente em Braga e vem aí a prova de fogo na Luz. Após o dérbi do Minho, Vitória somou 327 minutos sem sofrer golos com o francês em campo, entre três titularidades e duas saídas do banco, tendo visto a equipa ganhar quatro vezes e empatar uma.

Portas escancaradas para o francês Tounkara, de 21 anos, aparecer na Luz como titular, em resposta à baixa de Ibrahim Bamba, que deixa o Vitória desfalcado de um atleta proeminente nos equilíbrios defensivos.

Amaro e Villanueva ficam a reclamar novo parceiro pela indisponibilidade do italiano.