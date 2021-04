"Uma série tão negativa tem sempre impacto nos jogadores", diz Bino Maçães

Bino Maçães, treinador do V. Guimarães, quer inverter o ciclo de derrotas no sábado, frente ao Santa Clara.

O treinador do Vitória de Guimarães, Bino Maçães, reconheceu esta sexta-feira que é "altura de inverter" o ciclo negativo que a equipa atravessa na Liga NOS frente ao Santa Clara, no sábado, para a 27.ª jornada.

Os vimaranenses perderam os últimos cinco jogos do campeonato, consumando a segunda pior série de desaires em 76 épocas no escalão maior do futebol nacional, atrás dos seis consecutivos de 2003/04, têm o segundo pior registo da segunda volta entre as 18 equipas, com quatro pontos, e o técnico reconheceu que o plantel tem de dar a volta ao impacto anímico dos resultados mais recentes.

"Animicamente, uma série tão negativa tem sempre impacto nos jogadores, nos adeptos, na estrutura. Não era de nada disto que estávamos à espera, mas há contextos que não controlamos. É altura de invertermos este ciclo, porque estamos a lutar por chegar às competições europeias na próxima época. É com esse objetivo que vamos para os jogos que aí vêm, a começar pelo Santa Clara", disse, na videoconferência de antevisão ao desafio.

O Vitória ocupa a sexta posição, última de acesso às competições europeias, com 35 pontos, e Bino Maçães espera que os seus atletas encontrem motivação para defrontarem um adversário que é sétimo, com os mesmos pontos, após ter recebido e goleado o Nacional por 5-1, na ronda anterior.

O treinador admitiu que a equipa tem "pressão de vencer" face à classificação dos açorianos, mas vê essa circunstância como "positiva", já que pode ajudar os jogadores vitorianos a "focarem-se" ainda mais no "objetivo primordial nesta fase" e a "mostrarem todas as suas qualidades".

Além do trabalho "motivacional" para o grupo "ganhar confiança", o "timoneiro' vitoriano também quis "fazer perceber aos jogadores coisas básicas e fundamentais" do jogo no trabalho semanal, depois de, na sua estreia frente ao Portimonense (derrota por 3-0), ter alterado o sistema tático do 4x3x3 para o 3x4x3.

A propósito desse embate, Bino Maçães explicou que André Almeida, um médio ofensivo, surgiu na posição de extremo esquerdo, porque Rochinha esteve "condicionado" na semana anterior e também porque queria o jogador dessa posição a atuar, por vezes, como um "terceiro médio" capaz de ser "mais cerebral e guardar a bola".

O técnico de 48 anos disse ainda que o Vitória até foi uma "equipa personalizada, a criar situações de golo" em certas fases do jogo, mas deitou esse esforço a perder em três lances que poderia ter evitado, ressentindo-se "animicamente".

A formação de Guimarães sofre golos há 10 jogos consecutivos e o técnico assumiu que "acabar com a baliza a zeros" é um "objetivo intermédio dentro do grande objetivo de vencer o jogo".

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da Liga NOS, com 35 pontos, recebe o Santa Clara, sétimo, também com 35, em partida da 27.ª jornada, agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.