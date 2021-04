Uma novidade nos convocados do V. Guimarães para o jogo com o FC Porto

Partida que encerra a jornada 28 da Liga NOS.

O lateral direito Zié Ouattara é a única novidade nos convocados do V. Guimarães para o duelo de quinta-feira com o FC Porto, que encerra a 28.ª jornada da Liga NOS.

Ausente no triunfo da ronda anterior sobre o Santa Clara (1-0), o defesa costa-marfinense é um dos 21 jogadores escolhidos pelo treinador Bino Maçães para a visita ao Estádio do Dragão, segundo a lista divulgada no sítio oficial vitoriano.

Utilizado até agora em 10 jogos oficiais na presente época, o jogador de 21 anos substituiu na convocatória o avançado Bruno Duarte, autor de dois golos em 22 encontros na presente temporada.

Já o internacional luso Quaresma, a contas com uma lesão muscular no gémeo direito, continua indisponível, tal como os guarda-redes Jhonatan e Nicolas Tiê e o médio Joseph, também lesionados.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 38 pontos, e FC Porto, segundo, com 63, está agendado para as 21:00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Antal Bencze.

- Defesas: Sacko, Zié Ouattara, André Amaro, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Suliman, Sílvio e Gideon Mensah.

- Médios: Mikel Agu, Pepelu, André André, Janvier e André Almeida.

- Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Óscar Estupiñán e Noah Holm.