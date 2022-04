Uma novidade e apoio no treino aberto do V. Guimarães antes do FC Porto

Equipa minhota recebe os dragões no próximo domingo, para a ronda 29 do campeonato.

O V. Guimarães continuou, na manhã desta quarta-feira, na Academia, a preparar a receção ao FC Porto, numa sessão aberta que contou com algumas dezenas de adeptos, incluindo muitas crianças do infantário Fraterna. Alberto Baio, jovem lateral-direito dos sub-19, mas já com jogos na equipa B e sub-23, foi a novidade, tendo sido, por isso, praxado no início da sessão.

Tounkara, Afonso Freitas e Luís Esteves, presenças habituais na equipa B, mas também nos treinos da formação principal, voltaram a estar às ordens de Pepa, ao contrário de Handel (lesão muscular na coxa esquerda) e André Almeida, (lesão muscular na parede abdominal), que realizaram tratamento e ginásio.

Rafa e Munim, por seu lado, saíram mais cedo, mas apenas por mera gestão de esforço, não constituindo preocupação para o encontro da ronda 29, onde não estarão Alfa Semedo e Tiago Silva, castigados.

A onda de apoio durante os trabalhos, e com Quaresma muito saudado, não terminou sem que os jogadores retribuíssem com fotografias e autógrafos.

A partida entre V. Guimarães e FC Porto tem início às 18h00 de domingo.