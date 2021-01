Um regresso insólito no V. Guimarães: um canto para a história após 20 meses de luta

Médio Wakaso regressou aos relvados na partida com o Moreirense.

O empate (2-2) do V. Guimarães com o Moreirense marcou o regresso à competição do médio defensivo Wakaso, depois de 20 meses ingratos de luta com uma lesão num joelho.

O fim do jejum competitivo teve contornos insólitos. O internacional ganês, 29 anos, ficou no banco até bem perto do fim e entrou já nos descontos dos descontos, quando o jogo esteve parado, devido a um problema com a iluminação do estádio. Havia um canto para marcar, antes de Soares Dias dar a partida por terminada. Wakaso entrou aos 101 minutos para defender nesse canto que tanto tardou.