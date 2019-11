Um reforço no Vitória para o reencontro europeu com o Arsenal

Denis Poha está recuperado fisicamente e treinou sem problemas.

Boa notícia para Ivo Vieira no último treino do vitória antes do jogo com o Arsenal, da quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Denis Poha, médio francês do conjunto minhoto, já treinou sem limitações e é, por isso, opção para o duelo com os ingleses. O jogador, cedido pelo Rennes, recuperou de traumatismo, ele que não alinhava desde o encontro no Emirates, que terminou com a vitória inglesa por 3-2.

Sacko, André André e Wakaso trabalharam à parte e estão riscados pelos treinador da formação minhota para um jogo com início marcado para as 15h50 de quarta-feira. O Vitória ainda não pontuou no Grupo F, enquanto os gunners lideram só com triunfos.