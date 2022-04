Um grande exame para mais diamantes de Pepa: onze provável do V. Guimarães

Os médios Ibrahima Bamba e Gui podem ser titulares hoje pela primeira vez na equipa principal. O internacional moçambicano Geni Catamo também tem essa possibilidade



A receção ao FC Porto será uma oportunidade para jovens jogadores já lançados por Pepa serem titulares pela primeira vez na equipa principal.

Sem poder contar com Alfa Semedo e Tiago Silva - castigados -, privado de Tomás Händel, a recuperar de uma lesão muscular, e muito provavelmente também de André Almeida - está em dúvida -, o treinador do V. Guimarães deve entregar a missão de preencher o espaço mais recuado do meio-campo a Ibrahima Bamba e apostar em Gui para completar, com Janvier, o trio da zona intermédia.

Pepa disse, anteontem, na antevisão da receção ao líder do campeonato, que poderá ter "algumas estreias como titulares" - e tanto Bamba como Gui ainda não foram utilizados num onze inicial.

Ibrahima Bamba, médio defensivo de 19 anos com contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, poderá até jogar pela primeira vez no D. Afonso Henriques depois de entrar no decorrer dos jogos disputados na Luz, contra o Benfica, no Funchal, com o Marítimo, e no campo do Moreirense. Já o médio centro Gui, que tem uma cláusula de 50 milhões de euros e uma ligação contratual válida até 2026, foi suplente utilizado em cinco jogos do campeonato, tendo sido, no entanto, titular em Moreira de Cónegos, para a Taça de Portugal.

Há também a possibilidade de Pepa apostar em Geny Catamo. A entrada para o onze do internacional moçambicano, que saltou do banco em cinco jogos, implicaria a passagem de Rochinha para organizador do meio-campo, recuando Janvier ligeiramente no terreno.

Onze provável do V. Guimarães: Bruno Varela; Miguel Maga, Mumin, Borevkovic e Rafa Soares; Janvier, Ibrahima Bamba e Gui; Rúben Lameiras, Estupiñan e Rochinha.

Leia também Cristiano Ronaldo "Está em choque": mãe diz que jovem a quem Ronaldo tirou o telemóvel não quer voltar a um jogo No final do Everton-Manchester United, quando se dirigia para os balneários, Ronaldo atirou o telemóvel de um jovem adepto ao chão. A mãe do rapaz diz que o filho ficou em choque e não quer voltar a um jogo de futebol. CR7 já pedi desculpa e convidou Jake Harding a ir a Old Trafford.

Previsão da melhor casa da época

O D. Afonso Henriques deve registar hoje a melhor assistência da temporada. As previsões dos responsáveis do Vitória apontam para que seja superado o número de adeptos que estiveram no encontro com o Sporting (16122), jogo realizado a 19 de março que ultrapassou os 15322 que viram o jogo com o Braga e os 1422 que assistiram à receção com o Benfica. Os sócios pagam 4 euros por bilhete e quem aderir a uma campanha do clube tem direito a um ingresso por cada 15 euros de compras de merchandising (máximo de cinco bilhetes).