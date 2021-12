Um destaque no V. Guimarães: "Não vai ficar muito tempo em Portugal"

Avançado desarmou à entrada da área, correu quase 83 metros e carimbou três pontos em Paços de Ferreira. [Vídeo: Vitória de Guimarães]

O melhor Bruno Duarte está de volta. Titular nos últimos três jogos do Vitória de Guimarães, o avançado reconquistou a confiança e foi simplesmente demolidor em Paços de Ferreira num jogo em que a equipa deu a volta ao marcador, antecipando com uma assistência o golo de Estupiñán e depois, em cima do último minuto do tempo regulamentar, fazendo o segundo num lance trabalhado a partir da área dos minhotos, na sequência de um desarme conseguido precisamente pelo jogador brasileiro.