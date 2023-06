"Um bocadinho mais de calma, Moreno"

Nandinho, ex-companheiro de equipa entre 1999 e 2002, elogia treinador vitoriano e só lhe pede que se contenha um pouco nas emoções

Os clubes " não se podem esquecer das suas referências", defende Nandinho, ainda imbuído pelo espírito da homenagem a Neno, anteontem, no Estádio D. Afonso Henriques. O palco também de alguns momentos festivos, numa época de altos e baixos que terminou num lugar europeu. A saga de Moreno como treinador da I Liga acabou bem, numa experiência em que "terá estado muitas noites sem dormir." "Ele, mais do que ninguém, sabe a exigência deste clube e, mais do que ninguém, quer ganhar por este clube", frisou o antigo ala dos vitorianos.

"O Moreno é como era como jogador. Um apaixonado, que dava a pele pelo clube", recorda Nandinho, revendo agora parte dessa paixão no papel treinador, mas deixa um conselho. "Terá de ter um bocadinho mais de calma, porque sabe que, se extravasa muito, estão logo em cima a castigar-nos e não é bom um treinador não poder estar no banco", explica, percebendo, ainda assim, as reações inflamadas. "Quando se tem ligação afetiva de menino é mais difícil. Percebo-o, mas é difícil para os árbitros perceberem. Às vezes, faz falta alguma tolerância dos árbitros, colocarem-se um bocadinho na pele de treinador", argumentou.