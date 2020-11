Um aviso no Vitória: "O Arouca não perde em casa desde abril de 2019"

Jorge Fernandes vai regressar ao onze inicial em Arouca, para a Taça de Portugal, depois de ter cumprido castigo nos dois últimos jogos.

O Vitória de Guimarães entra, este sábado, na edição 2020/21 da Taça de Portugal, prova que venceu em 2013 (sob o comando de Rui Vitória, derrotou o Benfica, na final do Jamor, no dia 28 de maio, por 2-1, com golos de Soudani e Ricardo Pereira). O historial na competição exige máxima concentração para o jogo em Arouca, equipa da II Liga orientada por Armando Evangelista, que já treinou o Vitória de Guimarães, e que não perde em casa desde 28 de abril de 2019, quando foi derrotada pelo Paços de Ferreira (1-3), para a 31.ª jornada da II Liga, na época em que desceria ao Campeonato de Portugal.

"É sempre complicado jogar fora de casa", alertou Jorge Fernandes nas declarações aos canais oficiais do Vitória de Guimarães. "O Arouca é uma equipa muito aguerrida, que faz do seu estádio um local muito difícil de ganhar, prova disso é o facto de não perder desde abril de 2019. É fundamental entrarmos bem no jogo, mostrar a nossa qualidade porque queremos demonstrar o que valemos e o que queremos fazer na Taça de Portugal", adiantou o central da equipa de João Henriques.

Analisando a formação de Armando Evangelista, Jorge Fernandes entende que só um Vitória ao mais alto nível poderá sair de Arouca com a passagem à 4.ª eliminatória da prova. "O Arouca é uma equipa que tem as suas características, muito forte em casa. Temos de estar focados no que queremos fazer para contrariar o jogo deles. Se o fizermos, estaremos mais próximos da vitória. Sabemos a forma como jogam, onde são bons e menos bons, e só um Vitória a jogar no máximo e que dá tudo em campo poderá ganhar", considerou o jogador que regressará depois de cumprir dois jogos de castigo (em Barcelos, contra o Gil Vicente, e na receção ao Sporting) na sequência da expulsão diante do Braga, podendo assim ser uma das apostas de João Henriques para o eixo da defesa. "Este sábado, posso ter a oportunidade de voltar à competição. Infelizmente estive afastado nestes últimos dois jogos mas venho com grande vontade de regressar e poder ajudar a equipa e é nesse sentido que tenho vindo a trabalhar."

A Taça de Portugal é um dos troféus nacionais mais prestigiantes e Jorge Fernandes quer vencer o jogo deste sábado para poder dar uma alegria aos adeptos do Vitória. "Queremos vencer este jogo porque sabemos que esta prova é especial, para nós e para os adeptos, e para isso temos de vencer esta partida com o Arouca. O Vitória é um clube com história nesta prova e queremos corresponder a esses pergaminhos. Quem é português e quem é de Portugal sabe a particularidade que a Taça de Portugal tem, a festa que é e queremos fazer o nosso caminho e ganhar os jogos", rematou.