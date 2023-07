UEFA confirma a participação do Vitória na Liga Conferência

Organismo tinha aberto procedimento contra os minhotos e o Aston Villa. Redução da participação da V Sports na SAD vitoriana deu luz verde

O Órgão de Controlo Financeiro dos Clubes (CFCB) da UEFA viabilizou hoje a participação do Vitória de Guimarães na próxima edição da Liga Conferência, após resolvida a questão acionista com o fundo detentor dos ingleses Aston Villa.

"O CFCB aceitou a admissão do Aston Villa FC (Inglaterra) e do Vitória Sport Clube (Portugal) nas competições da UEFA 2023/24", informou em comunicado a entidade, que também deu parecer favorável aos casos relativos ao Brighton (Inglaterra) e Union Saint-Gilloise (Bélgica) e do AC Milan (Itália) e Toulouse (França).

Há uma semana, os minhotos informaram que o fundo V Sports, detentor dos ingleses do Aston Villa, abdicou do investimento de dois milhões de euros em infraestruturas no Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, após ter reduzido a participação no capital da SAD de 46% para 29%.

O fundo V Sports foi "impedido" de realizar o investimento, depois de, em 29 de junho, o Vitória de Guimarães ter confirmado que os proprietários do fundo, Nassef Sawiris e Wesley Edens, deixaram os lugares para que foram eleitos no conselho de administração da SAD vitoriana.

Medidas semelhantes também foram adotadas pelos outros clubes que estavam sob a mira do CFCB.

"Após a implementação de mudanças significativas pelos clubes e dos seus investidores relacionados, a Primeira Câmara do CFCB aceitou a admissão dos referidos clubes nas competições de clubes da UEFA para a temporada 2023/24. O CFCB entendeu que as mudanças significativas implementadas levaram os clubes a adequarem-se à regra de propriedade multiclube", assinalou o organismo.

No caso português, as alterações ocorreram depois de uma reunião entre a UEFA, o fundo, o Aston Villa e o Vitória, dois clubes que competem na edição 2023/24 da Liga Conferência Europa, "no sentido de ajustar posições sociais em estrito cumprimento do Regulamento das Competições da UEFA, o qual já contempla novas diretrizes", acrescentou então a nota do Vitória de Guimarães.

O V Sports reduziu a sua participação na SAD e os seus responsáveis deixaram de ser administradores, deixando assim de haver conflito com a eventual governabilidade e tomada de decisões estratégicas, investimento, participação em AG's e nos orçamentos de dois emblemas em simultâneo que participem na mesma competição.

Até setembro de 2024, não poderá haver transferências de jogadores entre os dois emblemas.

"Qualquer alteração normativa da UEFA estava já pré-estabelecida no acordo entre as partes, pelo que ambas as sociedades estavam obrigadas a um ajustamento perante mudanças regulamentares emanadas pela entidade que superintende o futebol europeu. Em razão desta alteração, o Vsports e o Vitória Sport Clube decidiram, por acordo mútuo, reformular a estrutura de governação da Vitória Sport Clube, Futebol SAD", referiram ainda os vimaranenses.

O emblema minhoto informou ainda que, face às mudanças regulamentares da UEFA, vai ter de rever os estatutos da SAD.