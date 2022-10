Tubarões estão atentos e podem avançar com proposta por Ibrahima Bamba

Médio defensivo de 20 anos que tem estado em destaque como central é alvo de clubes europeus de grande dimensão. Com contrato até 2026, renovado há uma semana, Bamba foi observado em Paços de Ferreira pela Atalanta, da Serie A, mas há outros interessados que podem levar uma das pérolas do Vitória.

Ibrahima Bamba poderá sair em janeiro. O médio de 20 anos, que há uma semana renovou contrato com o V. Guimarães por mais um ano - até 2026 -, está a ser alvo da cobiça de vários clubes de topo do futebol europeu, que o têm seguido atentamente e terão já sondado a SAD liderada por António Miguel Cardoso.

No último sábado, no Estádio Capital do Móvel, no jogo em que o Vitória derrotou o Paços de Ferreira por 1-0, com um golo de Nelson da Luz, o médio com nacionalidade italiana e costa-marfinense foi observado pela Atalanta, da Serie A italiana, mas O JOGO sabe que emblemas de maior dimensão poderão avançar com propostas concretas para o contratar no próximo mercado de transferências.