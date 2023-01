Rafa Pereira terminou a ligação após ano e meio.

O V. Guimarães anunciou esta terça-feira a rescisão de contrato com Rafa Pereira. "A ligação entre ambas as partes chega ao fim após ano e meio, com o médio a ter representado, neste período, a equipa B. Na presente temporada, Rafa Pereira disputou dois duelos na Liga 3.", informou o clube minhoto no site oficial.

O jogador de 21 anos chegou ao Minho em 2021/22 proveniente do FC Porto, juntamente com Francisco Ribeiro. Na altura, em sentido inverso, Romain Correia e João Mendes mudaram-se para os dragões.