Três vermelhos para a equipa técnica do Vitória: Pepa, preparador-físico e adjunto

Pepa no Vitória de Guimarães-Sporting

Árbitro do duelo do D. Afonso Henriques expulsou do campo três elementos da equipa técnica vimaranense

Jogo de contrariedades para o Vitória de Guimarães, no Afonso Henriques. Fábio Veríssimo expulsou três dos elementos principais da equipa técnica dos vimaranenses: Pepa, o adjunto e o preparador físico.

Na primeira parte, o técnico principal da equipa da casa foi expulso pelo árbitro da partida, pouco antes do preparador físico receber cartão vermelho. Na segunda parte, o adjunto de Pepa também foi afastado do relvado.