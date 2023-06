Três de saída e um reforço ainda por chegar no primeiro dia do Vitória

Bamba está perto de assinar pelo ​​​​​​​Al-Duhail, Janvier e Rúben Lameiras também deixam o plantel liderado por Moreno.

O Vitória de Guimarães arrancou esta segunda-feira para a pré-temporada 2023/24 e o primeiro dia de trabalho foi dedicado à realização de exames médicos e testes físicos. Do grupo de 26 jogadores que se apresentaram na Academia do clube constam os reforços João Mendes e Telmo Arcanjo (recupera de uma lesão grave no joelho direito), enquanto Charles, guarda-redes brasileiro que ainda não foi oficializado como reforço, não esteve presente por ainda não ter chegado a Guimarães.

Já Ibrahima Bamba, que vai transferir-se para o Al-Duhail, do Catar, Janvier e Rúben Lameiras não estiveram presentes no primeiro dia da pré-temporada do Vitória. O clube informou, na notícia publicada no site oficial, que "o central Ibrahima Bamba, o médio Janvier e o extremo Rúben Lameiras foram autorizados pelo clube a resolver assuntos particulares".

O central italiano já não vai, no entanto, regressar a Guimarães, atendendo a que o negócio com o clube do Catar está praticamente fechado. Como O JOGO já adiantou, o acordo poderá render oito milhões de euros ao Vitória, mas com determinados objetivos cumpridos poderá chegar aos 12 milhões de euros.

No que respeita a Janvier e a Rúben Lameiras, O JOGO apurou que não devem fazer parte dos planos da equipa técnica liderada por Moreno Teixeira para a época que agora começa.

O grupo às ordens do treinador do Vitória apresentou-se bem cedo na Academia do clube, estando agendado para a manhã desta terça-feira o primeiro treino no relvado, de preparação para uma longa temporada, com o primeiro jogo oficial a ser disputado a 27 de julho, frente ao NK Celje, na Eslovénia, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League. Será também na Academia que será possível ver pela primeira vez a equipa principal, num jogo particular com a Oliveirense, da II Liga, marcado para este sábado, às 10h30, e que será disputado, à porta aberta, no campo número 5.

Lista dos 26 jogadores que compareceram no arranque da nova época:

Guarda-redes: Bruno Varela, Rafa e Gui;

Defesas: Maga, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva, Tounkara, Manu Silva, Hélder Sá e Afonso Freitas;

Médios: Tomás Händel, André André, Matheus Índio, Dani Silva, Tiago Silva, João Mendes, Diogo Sousa e Telmo Arcanjo;

Extremos: Nelson da Luz, Jota Silva e Jota Pereira;

Avançados: André Silva, Safira, Anderson Silva e Rodrigo Duarte.

O guarda-redes Celton Biai, o central André Amaro e o médio Zé Carlos mantêm-se ao serviço da Seleção Nacional sub-21, que participa no Europeu da Roménia e Geórgia. Os três foram, aliás, titulares, no jogo da segunda jornada do grupo A, contra os Países Baixos.

Tal como já foi anunciado, a equipa rumará no domingo ao Algarve para cumprir um estágio de oito dias (de 2 a 9 de julho) na Quinta do Lago, medindo forças por essa altura com os ingleses do Middlesbrough (Championship) e do Wolverhampton (Premier League), a 8 e 9 de julho, respetivamente.