Treinou sexta-feira, fez as malas e disse adeus ao Vitória

Emprestado pelo Wolverhampton, Bonatini ainda podia alinhar pela equipa minhota nestes dois últimos jogos, mas sexta-feira treinou e não voltou.

Léo Bonatini já deixou o V. Guimarães. Segundo O JOGO apurou, o avançado treinou sexta-feira sob as ordens de Ivo Vieira, mas nesse mesmo dia viajou para o Brasil, dando por terminada a passagem pelo clube minhoto.

Apesar de estar emprestado pelo Wolverhampton, Léo Bonatini ainda podia alinhar pelo Vitória nestes dois últimos jogos, mas o facto de estar a ser pouco utilizado, a juntar ao afastamento da equipa dos lugares de acesso à Liga Europa, levaram o avançado de regresso ao Brasil para iniciar o período de férias.

Léo Bonatini chegou a Guimarães no início da temporada por empréstimo dos Wolves, com opção de compra de 50 por cento do passe, por 3,5 milhões de euros. Uma verba considerada elevada pela SAD presidida por Pinto Lisboa, tendo em conta o rendimento que o jogador apresentou, sobretudo nos últimos tempos. O avançado brasileiro já não joga desde o dia 25 de junho, altura em que defrontou o Braga na condição de suplente utilizado. Aliás, não é titular desde o dia 4 de junho, data em que foi opção contra o Sporting.

A nível de golos o rendimento o atacante também foi baixando, e muito, com o passar do tempo. Em 2020, aliás, não marcou uma única vez. O último golo aconteceu a 21 de dezembro do ano passado, diante do Covilhã, a contar para a Taça da Liga. Para o campeonato não marcava desde 8 de dezembro, data do jogo com o Portimonense.

Léo Bonatini deixa Guimarães com seis golos marcados em 28 jogos em todas as competições, tendo sido titular em 16 jogos, a maioria deles ainda na primeira fase da temporada.

Agora, e numa altura em que já está de férias no Brasil, Léo Bonatini vai descansar para voltar depois ao Wolverhampton, com quem tem contrato. O avançado chegou a ser feliz na primeira temporada na equipa treinada por Nuno Espírito Santo, em 2017/18, tendo ajudado o clube a subir à Premier League, mas na época seguinte só marcou um golo em nove jogos e foi cedido ao Nottingham Forest, isto antes de ser emprestado ao V. Guimarães.