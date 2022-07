"Treinar o V. Guimarães? Planeava isso, mas não contava que fosse deste forma"

Moreno foi, esta quarta-feira, apresentado como novo treinador do V. Guimarães.

Foi uma surpresa chegar a este cargo? "Quero agradecer a confiança do presidente e da administração pelo convite que me fez. Aceitei de forma muito emocional, mas também muito racional, com muita responsabilidade. Era uma coisa que planeava para mim enquanto treinador, não contava que fosse deste forma, no dia de ontem. Não estava à espera, mas sinto-me preocupado para assumir a equipa principal. Temos noção da responsabilidade que é assumir este cargo. Com a ajuda e compreensão de todos vamos ter sucesso. Se não acreditasse nisso, não tinha aceite o cargo. Acredito muito em mim e nas pessoas que trabalham connosco, nos atletas que temos. Sabemos das dificuldades, mas estamos preparados.

Está satisfeito com o plantel? Só tive uma sessão de treino. Mas confio muito e conheço muitos dos atletas da equipa A. Não tenho dúvidas de que este grupo vai dar resposta a um jogo daqui a 8 dias [Conference League, frente ao Puskás Académia]. Quanto ao mercado, fecha a 31 de agosto. Todos nós vamos perceber o que poderá entrar e sair. Agora é importante organizar e motivar a equipa."

Como é que o grupo recebeu a notícia da troca de treinador? "Passei por muitos momentos destes e enquanto futebolista. O primeiro contacto nunca é o melhor. O que nos comete é voltar a dar alegria, confiança, preparar os atletas, criar uma dinâmica positiva, de rigor, disciplinar. E ter uma equipa identificada em campo, que jogue sempre no limite."