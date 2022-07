Treinador da Puskás Akadémia: "Sabemos das forças e das fraquezas do Vitória"

Técnico da Puskás Akadémia quer combater "forças" do Vitória para tentar vencer na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League

O treinador da Puskás Akadémia, Zsolt Hornyák, disse que a equipa húngara quer contrariar "forças" do Vitória de Guimarães, principalmente no ataque, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

O técnico eslovaco, de 49 anos, afirmou ter "muito respeito" pela equipa vimaranense, que catalogou de "muito forte", principalmente na manobra ofensiva, mas realçou que os seus jogadores estão "preparados" para o que vão encontrar.

"Sabemos das forças e das fraquezas do Vitória e gostaríamos de as usar para nossa vantagem. Queremos fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado", disse o treinador, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Sem querer revelar as "fraquezas" que identificou no conjunto luso, Zsolt Hornyák, treinador da Puskás Akadémia desde 2019, disse confiar nas "forças" do seu grupo, para contornar um oponente que crê "ser favorito" a vencer a eliminatória.

O técnico pediu ainda aos seus pupilos para serem "bons taticamente", perante uma equipa da I Liga portuguesa que crê parecida com a húngara "em termos de estilo", mas mais evoluída, principalmente na formação.

"Os nossos estilos têm a ver com atacar, dominar o jogo, dominar as competências técnicas e sermos criativos. Gosto do facto de as equipas portuguesas terem muitos jogadores jovens, muito bons tecnicamente. A formação portuguesa pode ser um exemplo para o futebol húngaro", sublinhou.

Já o defesa central Roland Szolnoki, internacional pela Hungria numa ocasião, reconheceu que o encontro da primeira mão, "longe de casa", perante "muitos adeptos" adversários, vai ser diferente do da segunda mão, na vila de Felcsút, em 28 de julho, e assumiu que a sua equipa tem de "dar 100%" para ter "boas hipóteses de disputar a eliminatória".

"Sabemos muito bem que as equipas portuguesas disputam a Liga dos Campeões e a Liga Europa. Sabemos que o Vitória é uma equipa muito boa, com um ataque forte, mas o mais importante é concentrarmo-nos no que temos de fazer", declarou.

A Puskás Akadémia, da Hungria, defronta o Vitória de Guimarães, num jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa agendado para as 20h30 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do arménio Henrik Nalbandyan.