Transferência da Bélgica para Inglaterra rende 900 mil euros ao Vitória

Lyle Foster brilhou com a camisola do Westerlo

Lyle Foster transfere-se do Westerlo para o Burnley por sete milhões de euros e dá um encaixe à SAD vitoriana, que tem direito a 15 por cento da mais-valia do negócio.

O Vitória de Guimarães está perto de encaixar cerca de 900 mil euros com a venda de Lyle Foster, do Westerlo ao Burnley. Segundo notícias publicadas em Inglaterra e na África do Sul, confirmadas por O JOGO, o clube que é sétimo classificado da Liga belga acertou a transferência do avançado para o Burnley, líder isolado da Championship, segundo escalão do futebol inglês.

Foster vai ser vendido por sete milhões de euros e, se o Burnley subir à Premier League, o negócio pode atingir a fasquia dos dez milhões, cenário que, nesta altura, se afigura como provável, dado que a equipa do ex-internacional belga Vincent Kompany lidera o campeonato com 62 pontos, mais cinco do que o Sheffield e mais 18 do que o Watford, novo clube do benfiquista Henrique Araújo.

Em maio deste ano, o Westerlo contratou Lyle Foster em definitivo. A SAD vimaranense, que emprestara o internacional sul-africano no início da época 2021/22, anunciou, na altura, que o clube belga "tinha uma opção de compra pelo avançado internacional sul-africano fixada em um milhão e meio de euros, mas o negócio fez-se por um milhão de euros", ficando o Vitória "com 15 por cento da mais-valia de uma futura venda". Deste modo, a oficialização da contratação por parte do Burnley, que deverá suceder em breve, significará um encaixe de, aproximadamente, 900 mil euros para os cofres do Vitória. Uma verba importante para um clube que, como já admitiu o presidente António Miguel Cardoso, atravessa dificuldades financeiras.

Contratado ao Mónaco por 1,2 milhões de euros, Foster fez, em 2020/21, sete jogos pela formação principal do Vitória - foi titular apenas na jornada inaugural contra a B SAD - e mais quatro pela equipa B, tendo sido cedido ao Westerlo no verão de 2021.