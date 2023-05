Tozé Mendes regressa ao V. Guimarães e assume comando da equipa B

Equipa secundária dos vimaranenses desceu esta época ao Campeonato de Portugal.

Tozé Mendes vai ser treinador da equipa B do V. Guimarães na próxima época, em que vai competir no Campeonato de Portugal, quarta divisão nacional, após confirmada a despromoção.

Trata-se de um regresso do treinador vimaranense ao Vitória, após ter passado por vários escalões de formação do clube entre 2006 e 2020 - com uma temporada n'Os Sandinenses pelo meio - destacando-se a época 2013/14, em que se sagrou campeão nacional de sub-17.

O técnico, de 43 anos, Tozé Mendes é o responsável pela selecção de sub-19 de Malta que vai orientar no próximo Europa da categoria, que decorrerá naquele país, entre 3 e 16 de julho. A Federação de Malta convidou-o para liderar a seleção de sub-21, mas Tozé Mendes preferiu regressar a Portugal e ao clube da cidade de onde é natural.