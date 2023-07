"Tomás Ribeiro tem tudo para evoluir e pode dar um salto ainda maior"

Filipe Cândido treinou o defesa-central na B SAD e destaca a personalidade de um jogador que tem evoluído muito e que reúne condições para se afirmar na equipa minhota; Treinador lembra que a capacidade de liderança de Tomás Ribeiro permitiu-lhe ser capitão da B SAD, na I Liga, apesar de ser ainda muito jovem. Destaca também o conhecimento que tem do jogo.

Tomás Ribeiro foi a novidade do Vitória na cerimónia de apresentação do plantel, no centro da cidade de Guimarães. O defesa-central assinou até 2027, regressando ao futebol português depois de ter representado os suíços do Grasshopper, onde esteve uma época e meia. Já com 72 jogos na I Liga, todos ao serviço da B SAD, o defesa de 24 anos fez a estreia pelos vitorianos no Torneio da Póvoa de Varzim, ganhando agora o ritmo ideal para se afirmar entre as opções de Moreno Teixeira.

Filipe Cândido treinou Tomás Ribeiro na temporada de 2021/22, na B SAD, e não tem dúvidas da qualidade do central contratado pelo V. Guimarães. "É um jogador fácil de treinar, fundamentalmente pelo caráter que tem, mas também pela concentração e pela atitude que demonstra. Tem crescido ao longo da carreira e isso deve-se ao profissionalismo que demonstra todos os dias. Está sempre muito concentrado no treino e no jogo. Essa é uma das características mais marcantes e, por isso, foi capitão de equipa na I Liga, na B SAD", recorda o treinador de 43 anos, sublinhando alguns predicados que o levaram a usar a braçadeira na temporada de 2021/22. "Liderava pelo exemplo, pela forma como treinava todos os dias e, no campo, nunca dava uma bola por perdida. Luta até à exaustão. Na verdade, é um líder nato."

Filipe Cândido não ficou surpreendido quando teve conhecimento de que Tomás Ribeiro tinha assinado pelos vimaranenses. "Conhece bem o jogo, o que é muito importante para quem pode desempenha a função de defesa-central ou de lateral-esquerdo, a jogar numa linha de cinco ou de quatro defesas. Tem muito potencial. O trajeto que fez fala por si. Passo a passo, e de forma consolidada, chegou a um clube como o Vitória", destacou o treinador, que na última temporada assegurou a permanência do Nacional na II Liga.

Filipe Cândido entende que, numa linha de três defesas, Tomás Ribeiro "pode ter melhor desempenho, e sente-se mais confortável como central do lado esquerdo", onde pode mostrar todas as valências. "É muito forte nos duelos e corajoso. Não sendo um jogador extremamente alto [1,85 metros], é robusto e tem a velocidade necessária para jogar com linhas mais subidas. É muito inteligente na forma como antecipa as ações. Tem uma leitura determinante para um defesa, principalmente nos momentos em que a equipa perde a bola", justifica.

Às qualidades a defender, Tomás Ribeiro acrescenta a capacidade que tem na construção de jogo. "É forte no passe longo, na variação do jogo, mas ainda pode evoluir, a construir por dentro ou por fora. Tem pequenas coisas para limar", sublinha, garantindo que "pode melhorar algumas ligações com bola."

Por conhecer bem o trajeto de Tomás Ribeiro, Filipe Cândido acredita que "esta pode ser uma época muito importante" para o defesa-central. "Tem tudo para evoluir e, se conseguir afirmar-se e se fizer uma época positiva, pode dar um salto ainda maior", perspetiva.

Reencontro com Safira

De regresso ao futebol português, Tomás Ribeiro reencontrou em Guimarães o avançado Safira, com quem tinha jogado na B SAD na temporada de 2021/22. Na altura, os dois apresentaram um bom rendimento, mas não estiveram juntos até ao fim, tendo em conta que o central português assinou pelos suíços do Grasshopper no mercado de janeiro de 2022. O brasileiro continuou no Jamor e por lá ficou no início de 2022/23, mas nos últimos dias do mercado de verão de 2022 transferiu-se para o Vitória.