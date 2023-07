Tomás Ribeiro no Vitória: "Vivi sozinho e ainda por cima fora do país. Volto mais maduro"

Tomás Ribeiro jogou a época passada no Grasshopper, da Suíça

Tomás Ribeiro é o mais recente reforço do Vitória de Guimarães, tendo sido revelado aos milhares de adeptos vitorianos que esta quinta-feira assistiram, na praça do Toural, à apresentação do plantel 2023/24.

Mística: "Regresso a Portugal para um grande clube. O Vitória Sport Clube é único, com uma mística que nenhum outro tem. Estou ansioso por começar a minha caminhada neste grande desafio".

Conquistas: "Imagino conquistar muitas coisas por este clube. Conto evoluir muito como jogador no Vitória e dar muitas alegrias aos adeptos. Acredito também que poderei conquistar títulos porque o Vitória merece. É um clube ganhador e, apesar da sua dimensão, não tem conquistado tudo aquilo que merece".

Rodagem: "Joguei num campeonato diferente e, por isso, sou um jogador com outra experiência. O Grasshopper fez-me evoluir como jogador e até como homem, porque, pela primeira vez, vivi sozinho e ainda por cima fora do país. Volto mais maduro, mais experiente, mas ainda tenho muito para aprender. Conto aprender muito com a equipa técnica do Vitória SC e com os meus novos companheiros. Seja como for, tenho muito para dar à equipa".