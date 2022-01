Tomás Händel tem renovação acertada com o V. Guimarães

Médio impôs-se na equipa principal e a SAD vai premiá-lo, juntando mais uma época às quatro e meia que ainda tem de contrato, mantendo a cláusula de 50 milhões de euros

A época ainda vai a meio e Tomás Händel já é uma das figuras incontornáveis do Vitória de Guimarães, estando na iminência de renovar por mais uma temporada, depois de ter assinado um contrato profissional válido até 2026 no passado mês de junho, antes de ter sido convocado por Pepa para o estágio da pré-época, em Tróia.

Por essa altura, o médio-defensivo era encarado como um jovem promissor natural de Guimarães, vindo da equipa B e com formação cumprida no clube, e rapidamente correspondeu às expectativas, tornando-se num dos jogadores mais utilizados pelo treinador e atirando Alfa Semedo, um dos maiores investimentos do clube para esta época (custou 1,5 milhões de euros), para o banco.