"Todos sabem a história do André André no V. Guimarães"

Após a vitória sobre o Santa Clara, Ivo Vieira falou sobre a influência de André André na equipa vimaranense e na aposta em João Pedro, autor do único golo do jogo.

Análise do jogo e do resultado: "[A ineficácia] foi um obstáculo perante a organização do Santa Clara, com um bloco muitas vezes baixo. Passámos a primeira fase de pressão com mérito e qualidade, mas, depois, o último terço foi a fase mais difícil. Os jogadores fizeram muito em cada momento do jogo. A equipa ataca, quer ganhar, mesmo sem jogar sempre bem. Do outro lado, tivemos uma equipa que se bateu bem. O resultado surgiu ao cair do pano. Sabe bem ganhar assim e foi inteiramente justo.

Aposta acertada em João Pedro, autor do golo: "O João [Pedro] foi uma opção. Não tínhamos o Bruno [Duarte] disponível. O Davidson teve uma gastroenterite na semana passada e ainda estava condicionado para este jogo. Este jogador está na equipa B, mas trabalhou connosco no início da época. O intuito da equipa B é aproveitar a juventude. Fez o golo de forma meritória, mas tem de ter a noção de que é preciso trabalhar para ser solução no futuro".

Falhas na concretização: "Quando se ganha, cria-se um elã e acrescenta-se confiança no que pode vir para a frente. A equipa produz grande volume de jogo ofensivo, muitas oportunidades, mas o golo tem faltado. Quando se visa a baliza do adversário e não se consegue o golo, como reclamei na semana passada, após um jogo competente nosso [0-0 no Marítimo], isso atrasa-nos os objetivos em termos de posição na tabela. Não é confortável quando se consegue mais cantos, mais ataques e não se concretiza. Hoje, fizemos uma vez. Poderíamos ter feito mais dois ou três golos".

Sobre o tempo útil de jogo: "Eu defendo ter o maior tempo de jogo possível, defender a nossa ideia de jogo [questionado sobre a constante irritação do banco de suplentes vimaranense para com os jogadores do Santa Clara, em algumas situações]. Não me compete falar sobre as ideias de jogo dos meus colegas".

Sobre André André: "Todo o mundo sabe a história do André André [no clube]. Dá outra maturidade à equipa. Não é um jogador muito rápido. Mas não podemos ter jogadores só rápidos nem fortes no jogo aéreo. É um jogador para rentabilizar, como os outros. Trato todos por igual. Vem de um período conturbado na carreira [10 meses sem jogar]. Ele está disponível para acrescentar".