Tobias Figueiredo falhou para o centro da defesa

Ex-internacional português sub-21 tentou rescindir com o Nottingham Forest e assinar por uma época e meia pelo Vitória de Guimarães. O clube inglês tardou porém no envio da documentação e a transferência abortou

Em busca de experiência para reforçar a defesa, o Vitória de Guimarães falhou a contratação de Tobias Figueiredo no último dia do mercado de inverno em Portugal. O defesa-central de 27 anos ainda chegou a acordo para rescindir com o Nottingham Forest (tinha à espera um contrato válido por uma época e meia), mas o clube inglês, do seguindo escalão, tardou depois no envio da documentação e a transferência já não avançou.

O Vitória tinha em vista um grupo de restrito de possibilidades para o centro da defesa e avançou para Tobias Figueiredo, que já contava cinco épocas de experiência no futebol inglês, sempre ao serviço do Nottingham Forest, clube do segundo escalão, depois de Josué ter sido considerado e descartado a partir do momento em que o Ludogorets exigiu o pagamento de 300 mil euros.