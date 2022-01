Tobias Figueiredo espera luz verde para regressar ao futebol português

Reforço desejado para o eixo da defesa do V. Guimarães tentará desvincular-se do Nottingham Forest.

Em fim de contrato com o Nottingham Forest, que tenta o regresso à Premier League, o central Tobias Figueiredo, 27 anos, poderá vir a vestir a camisola do Vitória de Guimarães no que resta da temporada, desde que consiga desvincular-se dos cinco meses que restam do contrato que há cinco temporadas o mantém naquele clube inglês, desde que terminou a ligação ao Sporting. Formado em Alvalade, onde fez quase toda a carreira, com passagens a título de empréstimo por Reus (Espanha) e Nacional, pelo meio, o defesa (internacional sub-21 e olímpico) poderá ser a solução para reforçar o plantel de Pepa.

As negociações estão em curso e o desfecho será decidido em Inglaterra, onde tentará libertar-se do contrato. Questionado pelo Nottingham Post acerca do futuro de Tobias Figueiredo, o treinador Steve Cooper rejeitou, ontem, abordar um assunto que então permanecia indefinido. Cooper não tem chamado o defesa português à equipa e o Nottingham Forest até contratou mais um central, Steve Cook, no mercado de inverno. Com Joe Worrall, um dos habituais titulares, lesionado, o treinador tem optado pela adaptação do médio Ryan Yates ao trio de centrais ou por uma defesa a quatro. Não será surpresa, por isso, que Tobias Figueiredo queira sair para poder jogar .