Tiago Silva volta a ser opção, André André ainda não

Depois de oito jogos sem ganhar, três das quais para a Taça da Liga, o Vitória de Guimarães recebe, esta segunda-feira à noite, o Chaves (20h15). Será o primeiro jogo da segunda volta em que Moreno Teixeira espera, naturalmente, dar a volta à sequência negativa de resultados. O treinador do Vitória revelou, por exemplo, que Tiago Silva está recuperado e é opção para o primeiro compromisso da segunda volta.

"Não fugimos da série menos positiva de resultados, mas temos uma oportunidade para quebrar esse ciclo em que não conseguimos ter os pontos, porque a qualidade de jogo temos tido. O adversário tem cinco vitórias, quatro delas são portas, na casa do Sporting, Casa Pia, Marítimo e Braga. Percebemos logo as dificuldades que vamos ter. Compete-nos estar preparados, perceber o porquê do Chaves ter tantos pontos fora de casa e mostrar vontade de quebrar esta série de resultados menos conseguidos. Acreditamos muito que vamos voltar às vitórias."

Como avalia a confiança do grupo nestas últimas semanas?

"É importante manter o equilíbrio. Vejo o grupo com muita confiança para dar a volta. Não digo isto por dizer. A resposta que os atletas nos dão todos os dias em treino deixa-nos satisfeitos. É diferente preparar os jogos com derrotas atrás, mas mesmo assim o grupo está confiante, a querer quebrar essa série. A qualidade está lá, não podemos desistir dessa qualidade. São atletas que se preparam sempre da melhor forma."

O Vitória teve mais tempo para preparar este jogo. Aproveitou para trabalhar outros aspetos?

"Tivemos uma semana mais longa, serviu para recuperar alguns atletas. O André continua de fora, mas o Tiago [Silva] volta à convocatória. É mais uma opção válida e tudo isto faz com que acreditemos que vamos regressar às vitórias."

O que projeta para a segunda volta? "Acreditamos que quanto mais tempo passamos juntos, mais nos conhecemos, as coisas podem melhorar. A verdade é que os resultados não têm sido o que esperamos, mas acreditamos que quem trabalha da forma como trabalhamos as vitórias vão aparecer. É nisto que estamos focados para o jogo de amanhã."