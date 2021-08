Tiago Silva e um fator em destaque no V. Guimarães: "Uma coisa que me fascina aqui..."

Declarações do médio de 28 anos, reforço do Vitória de Guimarães, aos meios oficiais do clube.

Assinar pelo Vitória de Guimarães: "Era uma coisa que eu já idealizava há muito tempo na minha vida e na minha carreira. Finalmente realizou-se e por isso não podia estar mais feliz. O que me fez escolher o Vitória foi a grandeza do clube. Não será a primeira vez que vou jogar neste estádio, não é novidade nenhuma a grandeza deste clube e isso teve muito peso para mim. Depois, o impacto que tem para mim voltar a Portugal, estar perto da minha família, estar feliz porque quando estou feliz, eu sei que o meu futebol flui de outra forma. Eu já conheço a Liga, já conheço o clube, vou conhecê-lo ainda melhor e estou ansioso para ter este estádio cheio."

O que pode acrescentar? ""Tive a oportunidade de ver os jogos do Vitória este ano e acho que há aqui um bom equilíbrio entre a experiência e os jovens, e acho que eu posso acrescentar nesse sentido. Ajudar os jovens, assim como fui ajudado quando era mais novo, isso fez-me crescer, e também colocar a minha experiência ao serviço do clube. Prometo que vou dar tudo de mim, vou ser um jogador à imagem do Vitória."

Adeptos: "Uma coisa que me fascina aqui, como me fascinava em Inglaterra, é que, por exemplo, as pessoas de Nottingham são de Nottingham, as de Leeds são de Leeds, e aqui, as pessoas de Guimarães são do Vitória. Isso não é muito comum em Portugal e é algo que me fascinou no clube. Espero rapidamente entender a mística do clube, dar tudo de mim porque é isso que me caracteriza, e depois poder ajudar com golos, assistências, e naquilo que o treinador me pedir, vou tentar fazer."