Tiago Silva e o V. Guimarães: "Desde que me lembro de ser profissional..."

Declarações de Tiago Silva ao site oficial do Vitória.

Triunfo com o Marítimo, partida na qual foi eleito o melhor jogador: "Foi mais uma grande exibição coletiva. Tivemos alguma dificuldade em entrar no jogo, é normal, o Marítimo também não jogou a meio da semana e sabíamos que iam jogar com isso, e também um treinador que já passou pelo clube, sabe perfeitamente como é importante a entrada em jogo e tentaram tirar algum proveito nisso. Pressionaram-nos, causaram alguma intranquilidade, mas acho que depois dos primeiros 15 minutos soubemos lidar com isso, tivemos bola, fomos competentes, fomos superiores e merecemos a vitória. Tínhamos programado uma coisa, acabou por não ser possível fazê-la, e pelas piores razões, infelizmente, pela lesão do André. Para mim, acabou por dar certo e para a equipa, porque contribuí com o golo da vitória. Acho que entrei bem e estive competente, focado na minha missão e acabei por ser recompensado."

Golo da vitória frente ao Marítimo: "No estádio não tive bem noção da espetacularidade do golo, mas depois de o ver na televisão, acho que talvez tenha sido um dos melhores golos da minha carreira."

Jogar no Vitória: "Até pode parecer aquelas frases cliché, mas a verdade é que, desde que me lembro de ser profissional, quando vim jogar contra o Vitória no ano em que ganhou a Taça de Portugal, disse "quero jogar aqui, um dia ia jogar aqui", e completar 50 jogos com esta camisola é especial e acho que vou cumprir mais que isso. Para esta época, não defino metas para mim, o coletivo está acima do individual, e se puder contribuir com golos e assistências ainda melhor. Quero é terminar numa posição onde este clube deve estar. No ano passado não foi um bom ano, já abordei isso, cheguei numa fase em que não estava bem fisicamente, estava sem treinar, não vinha com a sucessão de jogos que eu gostava, e demorei muito tempo a entrar no registo que eu queria, fisicamente. Este ano comecei desde o início, estou-me a sentir bem, cada vez melhor, e tem tudo para correr bem."

Elogios de Moreno: "Para mim é um orgulho. Todo o jogador gosta de ver o seu trabalho reconhecido e não vai fazer de mim uma pessoa diferente este elogio, mas como é óbvio tem um sabor especial, muito especial mesmo."

Taça da Liga: "Num clube ambicioso como este não tem como não querer sempre mais e mais, e a Taça da Liga é uma competição onde queremos chegar o mais longe possível e, se possível, ganhá-la, não temos problema em assumir isso. Vamos jogo a jogo, como tem sido até aqui, mas com o foco lá em cima. Vamos querer fazer coisas bonitas."