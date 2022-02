Tiago Silva: "Desaire com o Benfica? Fomos penalizados por não fazer o primeiro golo"

Declarações do médio da equipa do V. Guimarães em reação à derrota, por 3-0, na visita ao reduto do Benfica, este domingo, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin

Análise ao jogo: "É um resultado um bocado penalizador para nós, por aquilo que fizemos na primeira parte, tivemos duas oportunidades claríssimas. Se tivéssemos feito o 1-0 [pelo Estupiñan] podia ser completamente diferente. Acabámos por ser penalizados por isso, o Benfica nestes jogos é letal, faz dois golos em duas oportunidades que tem. O jogo resume-se a isso."

Estratégia para o jogo: "Tínhamos uma ideia de vir aqui disputar o jogo. O Benfica, como é obvio, em casa vai sempre assumir o jogo. Nós achámos por bem recuar um pouco as linhas e sair na transição quando possível. Demos uma boa imagem daquilo que é o Vitória."

Ovação a Yaremchuk: "Foi muito bonito. Eu estou solidário com a Ucrânia neste momento. Foi um gesto muito bonito por parte dos adeptos do Benfica e não há muito que se possa dizer, é uma pena o que se esta a passar e só posso deixar [uma palavra de] muita força."