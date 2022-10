Tiago Silva após o Vitória-Benfica: "Saímos com um sentimento de injustiça"

Tiago Silva no Vitória-Benfica

Declarações do médio Tiago Silva após o Vitória-Benfica (0-0), partida da oitava jornada da Liga Bwin

Sobre o resultado: "Diria que foi perfeito e que fizemos aquilo a que nos propusemos. Saímos com sentimento de injustiça, porque podíamos ter levado daqui com um resultado diferente. Jogámos contra uma das melhores equipas de Portugal, senão mesmo a melhor e provámos que com esta entrega e este público fantástico podemos fazer coisas bonitas."

Sobre o jogo: "O Benfica mete muita gente por dentro e era preciso fechar o jogo interior do Benfica, que tem o Rafa, o João Mário, o Neres, com muita qualidade por dentro. Fizemos isso na perfeição e depois saímos muito bem na transição. Só faltou fazer o golo. Já fizemos jogos aqui que não foram à nossa imagem, mas hoje foi um dos que a equipa melhor esteve e vai ser para continuar."