Terceiro jogo do V. Guimarães acaba em goleada: saiba quem marcou

Triunfo da equipa de Pepa frente ao Trofense, em Melgaço.

Terminou com um triunfo por 4-1 o terceiro jogo de preparação do V. Guimarães. A formação orientada por Pepe goleou o Trofense, da Liga SABSEG, por 4-1, num particular à porta aberta realizado em Melgaço.

Jota Silva, um dos reforços, marcou logo ao terceiro minuto de jogo, com Alfa Semedo e Tiago Silva, este de penálti, a fazerem o 3-0 com que chegou o intervalo. No segundo tempo, Janvier marcou o quarto do conjunto vitoriano, de livre direto, com Vilson a assinar o golo de honra da equipa da Trofa.

O 11 inicial do V. Guimarães contou com: Matous Trmal na baliza, Miguel Maga, Jorge Fernandes, Mikel Villanueva e Hélder Sá na defesa; Ibrahima Bamba, Tiago Silva e Alfa Semedo no meio-campo; Jota Silva, Dani Silva e Bruno Duarte na frente de ataque.

Durante o jogo entraram Bruno Varela, Celton Biai, Afonso Freitas, Bruno Gaspar, Abdul Mumin, Maxwell Woledzi, André Amaro, Ryoya Ogawa, Alberto Costa, Nicolas Janvier, Matheus Índio, André Almeida, Nelson da Luz, Anderson Silva e Jason Bahamboula.

Händel, em tratamento, e Rúben Lameiras, em gestão de esforço, não foram utilizados por Pepa.