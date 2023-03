Jota Silva, jogador do V. Guimarães

ENTREVISTA >> Jota Silva é uma das revelações da época, confirmando, aos 23 anos, os dados positivos que tinha no Casa Pia. O avançado afirmou-se rapidamente no V. Guimarães e nem parece que está há poucos meses no clube, tal é a ligação aos adeptos.

Em 2018, o avançado não ficou no Paços de Ferreira, depois de uma grande época nos Juniores A, e voltou ao Sousense, mas não desistiu e agora tem metas ambiciosas no Vitória.