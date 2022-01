Pepa aborda o mercado, as ausências e atira: "Queremos uma entrada fortíssima em 2022"

Pepa, treinador do V. Guimarães, fez a antevisão ao jogo de segunda-feira, às 20h15, em casa do Gil Vicente.

Sobre o Gil Vicente: "Espero um bom jogo. Desde o último jogo, para nós, passou muito tempo, porque queríamos voltar rapidamente para dentro do campo. Queremos regressar depressa às vitórias e aos grandes jogos. Amanhã temos essa oportunidade. Aquilo que o Gil tem feito também é muito fruto da estabilidade conseguida na época passada. Grande parte do plantel manteve-se e a equipa técnica também. É natural estarem a colher muito daquilo que semearam na época passada. É uma equipa que se conhece, nota-se na sua dinâmica defensiva e principalmente ofensiva, na fase de construção, com uma linha de quatro mais baixa, com o Vítor Carvalho nas costas da primeira linha de pressão da equipa adversária, ou com o Pedrinho a pegar mais na meia esquerda. É uma equipa com as dinâmicas muito bem assimiladas. Mas nós queremos muito ir para dentro do campo, fazer um grande jogo e voltar às vitórias. Mas, mais do que isso tudo, com atitude, intensidade e uma agressividade no limite, porque só assim vamos conseguir o nosso objetivo. Temos pela frente grandes desafios e queremos fazer uma grande segunda volta. Queremos ter uma entrada fortíssima em 2022."

Várias ausências: "Temos de estar preparados para as ausências de alguns jogadores. Somos a equipa portuguesa mais representada na Taça de África das Nações e isso também é sinónimo da valorização dos nossos jogadores e do nosso plantel, mas é algo que sabíamos que podia acontecer e estamos satisfeitos por termos esses internacionais. A presença deles na CAN bateu ainda com os jogadores infetados com covid-19, mas temos é de olhar para os jogadores que temos e esses que temos são bons. Isso dá-nos alento e confiança para alterar o que tiver de acontecer, porque os jogadores estão preparados. Isto mesmo sabendo que nem todos os jogadores reagem da mesma forma quando voltam ao ativo depois de estarem em isolamento."

Apoio em Barcelos: "Temos a esperança de contar com um apoio forte, como aconteceu em Paços de Ferreira, onde os nossos adeptos foram fundamentais a ajudar na reviravolta."

Desafios para 2022: "Só por termos mudado de ano não significa ano novo, vida nova. O nosso grande desafio é estabilizarmos em vez de andarmos do bom para o muito bom e para o mau. Isso tem de acabar. Não estamos preocupados se estão cinco, seis ou sete jogadores indisponíveis. Não é isso que nos preocupa. O nosso desafio é o o transfer do treino para o jogo e sinto que estamos cada vez mais próximos. A exibição que fizemos na segunda parte com o Boavista tem de acontecer durante todo o jogo e isso vai acontecer. Temos capacidade e acredito que amanhã vamos fazer um grande jogo. Não vamos estar à espera do erro, vamos obrigar a errar e vamos procurar o golo. Não temos de ter medo de procurar a baliza adversária. Temos ainda de estar atentos à eficácia defensiva, porque temos sofrido golos nos últimos jogos. Não é fazer disso um drama, é sermos competentes. Se sofremos um golo, temos de marcar dois ou três e ponto final. Uma equipa que quer assumir o jogo vai expor-se, obviamente."

Entradas: "Depende sempre muito se sai alguém. Neste momento estamos satisfeitos com o que temos, mesmo com a ida de três jogadores para a Taça de África das Nações, até porque temos ainda a equipa B."

Marcus Edwards muito pretendido: "Quem diz o Marcus diz qualquer outro jogador, porque estão valorizados e isso é sinónimo que o clube consegue potenciar o Marcus e tantos outros. Se são apetecíveis no mercado, é sinal que o trabalho está a ser bem feito. Não é só o Vitória, Portugal é um país muito rico a potenciar jogadores. É algo que vejo com muita naturalidade."