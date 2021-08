Críticas do presidente do V. Guimarães após o jogo com o Estoril.

Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães, deslocou-se à sala de imprensa após o nulo em casa do Estoril e deixou algumas críticas à arbitragem.

"Não estou aqui pela análise do jogo, concordo com a análise de Pepa, que é o meu treinador. Estamos no início de uma temporada e temos de pensar no que queremos para o futebol português: se queremos jogos jogados ou parados. Nos quatro jogos que o Vitória já fez, tivemos jogos com erros de arbitragem, nos quais não se permite que o jogo decorra. Houve um critério díspar nos cartões amarelos. Fomos prejudicados", afirmou o líder máximo do clube minhoto.

"Não ganhámos porque não marcámos, mas o futebol tem de evoluir, não pode estar sempre parado e com critérios disciplinares que não são entendíveis", disse ainda Pinto Lisboa.

