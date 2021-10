"Temos de andar sempre com o "pé na chapa", isso é inegociável"

Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na antevisão à receção ao Marítimo, da nona jornada da Liga Bwin. A partida está agendada para as 20h15 de sexta-feira.

Marítimo fragilizado: "Fragilizado não. É outra competição. O que queremos nesta vida é ir lá para dentro o mais rápido possível. Temos de pensar no que temos de fazer, sabendo que vamos defrontar um adversário competente, com bons jogadores e com um treinador que conhece muito bem o nosso campeonato. Nós vimos de duas vitórias [Famalicão e Oliveira do Hospital], mas nesta casa ninguém está satisfeito. Queremos mais, mais e mais e melhor. Queremos ganhar e jogar bem. Temos de ter muita cabeça, concentração, rigor e queremos jogar bem, porque quando isso acontece estamos muito mais perto de ganhar."

Ciclo terrível: "Sinto que a equipa está preparada, independentemente dos adversários. Nem olho para os nomes, porque o nosso campeonato é muito competente e qualquer equipa pode ganhar em qualquer campo. Acima de tudo, temos de olhar para a nossa equipa e perceber que vem aí uma frequência tremenda de jogos, com pouco tempo para recuperar, mas estamos preparados e habituados a isso. Temos opções no plantel para apresentarmos sempre o melhor onze."

Concentração: "O foco do jogo são 90 minutos. Temos de ter essa capacidade. A concentração de um jogo requer algo muito específico. É fácil pedir concentração, mas isso cansa. Um jogador de xadrez está sentado, tem todas as condições e parece que não se cansa, mas acaba o jogo exausto. Temos de perceber que há momentos do jogo em que a bola está longe, mas os equilíbrios requerem concentração, atacar a profundidade e dar uma linha de passe, estou sem bola, mas estou em jogo. A bola quando sai do campo parece que é um momento para descansar ou de esfregar o olho, mas não dá, temos de estar sempre vivos e sempre e em alerta. Isso requer uma concentração tremenda durante o jogo. O foco tem de estar sempre no limite. Sabemos o que temos de melhorar, mas repito, jogando bem, estamos mais próximos da vitória. Temos este sentimento de satisfação por virmos de duas vitórias, independentemente da competição, mas isso não chega, queremos mais."

Erros com o Oliveira do Hospital: "Temos duas opções: agarramo-nos os aspetos negativos, que estão identificados, trabalhados e resolvidos, ou agarramo-nos ao que já fizemos e que conseguimos fazer. Isso é o mais importante de tudo e amanhã queremos ter volume ofensivo, queremos ser uma equipa com muita energia, com procura constante pelo golo e sem deixar que o Marítimo tenha espaço para pensar no seu jogo, porque é uma equipa com bons executantes. Cabe-nos a nós pôr isso em pratica e, não tenho dúvidas, vamos conseguir."

Quaresma suplente: "São opções. Temos quatro alas e temos outros jogadores que também podem jogar por fora. Depende sempre do jogo, do rendimento do jogadores, como estão. Temos boas opções, seja para jogar de início ou para entrar."

Público sem restrições: "Temos de aproveitar o fator casa, a ajuda que os adeptos dão à equipa, o vento que sentimos nas nossas costas a empurrar-nos para a frente. Não sei quantos adeptos vamos ter no estádio, mas espero que sejam muitos, porque ajudam. Isso é ma boa notícia e espero que a equipa tire proveito desse apoio. Somos nós que contagiámos os adeptos, mas também são eles que nos empurram e que nos contagiam. Mas cabe-nos a nós, dentro do campo, tornar este estádio muito difícil para quem nos visita. Esse é o nosso propósito, mas temos de ter muita atitude, entrega e energia no jogo. Às vezes podem não sair bem um aspeto técnico, uma receção, um passe, ou seja o que for, mas temos de andar sempre com o "pé na chapa". Isso é inegociável. Queremos ganhar e deixar uma boa imagem. Não estou a exigir nada que não consigamos fazer, é apenas sermos iguais a nós próprios."