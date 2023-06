Telmo Arcanjo: "Tenho muita força de vontade e isto vai passar rápido"

Declarações de Telmo Arcanjo, médio ex-Tondela que assinou até 2027 pelo V. Guimarães.

Ser reforço do V. Guimarães: "É um grande presente de aniversário. Qualquer jogador gostaria de estar aqui. É dos melhores clubes de Portugal. Gosto de estar algum tempo nos clubes porque quero deixar a minha marca por onde passo. Gosto de ficar na história dos clubes".

Sofreu uma lesão grave no final da época: "Com as pessoas que estão ao meu lado, dificilmente vou abaixo. Tenho muita força de vontade e isto vai passar rápido. Vou fazer tudo para voltar o mais breve possível. Quero afirmar-me e levar o Vitória às competições europeias".

Equipa e os adeptos: "É uma equipa jovem e que me parece ser muito unida. Já conheço o João Mendes e é uma pessoa top. Os adeptos também são fantásticos, apoiam sempre ao máximo em todo o lado. A qualquer lado que o Vitória vá jogar, leva sempre muitos adeptos e o apoio é fantástico".