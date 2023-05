Telmo Arcanjo operado e com mensagem emotiva: "Vou só ao inferno, mas já volto"

Confirmado o pior cenário: rotura de ligamentos do joelho direito. "Vou só ao inferno, mas já volto", realça o reforço vitoriano

Na quarta-feira, confirmou-se em absoluto o pior cenário para Telmo Arcanjo, médio ofensivo de 21 anos que é reforço garantido pelo Vitória de Guimarães para as próximas quatro temporadas. O ainda jogador do Tondela sofreu uma rotura de ligamentos do joelho direito no último jogo e enfrenta uma paragem prolongada, que por norma atinge os seis meses.

Recebida a notícia, o cabo-verdiano fica agora a aguardar que estejam reunidas as condições para ser submetido à cirurgia. "A tristeza é grande, a dor é imensa, o choro é constante. A coragem vai sendo mais forte do que o medo, irei voltar mais forte. Vou só ao inferno, mas já volto", escreveu Telmo Arcanjo nas suas redes sociais, sendo desde logo confortado e bastante incentivado por vários adeptos do Vitória de Guimarães.